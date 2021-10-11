Супруга тренера Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская отреагировала на информацию о скандале с участием олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал о том, что Загитова грубо вела себя с журналистами на хоккейном матче «Ак Барса», но позже удалил свои сообщения и принес фигуристке извинения.

«Если я хожу на какие-то мероприятия, меня фотографируют. Это ведь невозможно как-то запретить. Ты идёшь по улице, находишься в общественном месте, на шоу», — сказала Рудковская порталу News.ru, добавив, что, например, на Уимблдоне всех звезд фотографируют, хотят они того или нет.

«Я удивлена тем, что сказала Алина Загитова. Не знаю, насколько это правда. Если ты приходишь на мероприятие, если ты являешься звездой, которую любят миллионы, ты должна быть готова к тому, что тебя будут фотографировать, к тебе будут подходить фанаты, журналисты», — сказала Рудковская, добавив, что в ее практике было подобное, поэтому они с мужем на такие мероприятия ходят с охраной.

По мнению Рудковской, Загитова не говорила фразы «Я вас засужу, у меня такие связи!». «Слова могу быть преувеличены. Допускаю, что могло быть с её стороны явное недовольство произошедшим», — отметила Рудковская.