Защитник «Зенита» Алексей Сутормин установил рекорд сборной России, который практически невозможно будет побить. 27-летний футболист вывел национальную команду с капитанской повязкой уже в своей второй второй игре. Дебютировал Сутормин в сборной России три дня назад — 8 октября против Словакии (1:0), а капитаном был назначен уже на сегодняшнюю встречу против Словении.

Рекорд Сутормина можно будет побить только если футболист наденет капитанскую повязку в своей первой же встрече.

Предыдущий рекорд «скоростного капитанства» установил Андрей Тихонов. Легендарный футболист «Спартака» был назначен капитаном сборной России в своей седьмой игре. В девятом матче повязку надевали Виктор Онопко (с учётом игр за СНГ) и Дмитрий Баринов.

Дольше всего капитанства пришлось ждать Сергею Игнашевичу (115 матчей), Игорю Акинфееву (93 матча) и Василию Березуцкому (77 матчей).

Полный список капитанов сборной выглядит следующим образом:

Игрок Номер матча
с повязкой
Сергей Игнашевич 115
Игорь Акинфеев 93
Василий Березуцкий 77
Игорь Колыванов* 59
Дмитрий Хохлов 53
Игорь Добровольский* 47
Далер Кузяев 41
Александр Мостовой* 40
Игорь Семшов 37
Валерий Карпин* 34
Егор Титов 34
Роман Широков 32
Алексей Березуцкий 31
Игорь Чугайнов* 30
Игорь Денисов 30
Алексей Смертин 29
Артём Дзюба 29
Игорь Шалимов* 27
Фёдор Смолов 26
Георгий Джикия 26
Евгений Алдонин 25
Андрей Аршавин 25
Дмитрий Харин* 22
Сергей Овчинников 22
Вячеслав Малафеев 18
Юрий Никифоров* 16
Дмитрий Аленичев 16
Юрий Газинский 12
Станислав Черчесов* 11
Александр Бородюк* 10
Сергей Семак 10
Дмитрий Лоськов 10
Виктор Онопко* 9
Дмитрий Баринов 9
Андрей Тихонов 7
Алексей Сутормин 2

* — с учётом матчей за сборные СССР и СНГ

Жирным шрифтом выделены действующие футболисты.