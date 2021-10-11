Защитник «Зенита» Алексей Сутормин установил рекорд сборной России, который практически невозможно будет побить. 27-летний футболист вывел национальную команду с капитанской повязкой уже в своей второй второй игре. Дебютировал Сутормин в сборной России три дня назад — 8 октября против Словакии (1:0), а капитаном был назначен уже на сегодняшнюю встречу против Словении.
Рекорд Сутормина можно будет побить только если футболист наденет капитанскую повязку в своей первой же встрече.
Предыдущий рекорд «скоростного капитанства» установил Андрей Тихонов. Легендарный футболист «Спартака» был назначен капитаном сборной России в своей седьмой игре. В девятом матче повязку надевали Виктор Онопко (с учётом игр за СНГ) и Дмитрий Баринов.
Дольше всего капитанства пришлось ждать Сергею Игнашевичу (115 матчей), Игорю Акинфееву (93 матча) и Василию Березуцкому (77 матчей).
Полный список капитанов сборной выглядит следующим образом:
|Игрок
|Номер матча
с повязкой
|Сергей Игнашевич
|115
|Игорь Акинфеев
|93
|Василий Березуцкий
|77
|Игорь Колыванов*
|59
|Дмитрий Хохлов
|53
|Игорь Добровольский*
|47
|Далер Кузяев
|41
|Александр Мостовой*
|40
|Игорь Семшов
|37
|Валерий Карпин*
|34
|Егор Титов
|34
|Роман Широков
|32
|Алексей Березуцкий
|31
|Игорь Чугайнов*
|30
|Игорь Денисов
|30
|Алексей Смертин
|29
|Артём Дзюба
|29
|Игорь Шалимов*
|27
|Фёдор Смолов
|26
|Георгий Джикия
|26
|Евгений Алдонин
|25
|Андрей Аршавин
|25
|Дмитрий Харин*
|22
|Сергей Овчинников
|22
|Вячеслав Малафеев
|18
|Юрий Никифоров*
|16
|Дмитрий Аленичев
|16
|Юрий Газинский
|12
|Станислав Черчесов*
|11
|Александр Бородюк*
|10
|Сергей Семак
|10
|Дмитрий Лоськов
|10
|Виктор Онопко*
|9
|Дмитрий Баринов
|9
|Андрей Тихонов
|7
|Алексей Сутормин
|2
* — с учётом матчей за сборные СССР и СНГ
Жирным шрифтом выделены действующие футболисты.
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