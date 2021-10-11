Защитник «Зенита» Алексей Сутормин установил рекорд сборной России, который практически невозможно будет побить. 27-летний футболист вывел национальную команду с капитанской повязкой уже в своей второй второй игре. Дебютировал Сутормин в сборной России три дня назад — 8 октября против Словакии (1:0), а капитаном был назначен уже на сегодняшнюю встречу против Словении.

Рекорд Сутормина можно будет побить только если футболист наденет капитанскую повязку в своей первой же встрече.

Предыдущий рекорд «скоростного капитанства» установил Андрей Тихонов. Легендарный футболист «Спартака» был назначен капитаном сборной России в своей седьмой игре. В девятом матче повязку надевали Виктор Онопко (с учётом игр за СНГ) и Дмитрий Баринов.

Дольше всего капитанства пришлось ждать Сергею Игнашевичу (115 матчей), Игорю Акинфееву (93 матча) и Василию Березуцкому (77 матчей).

Полный список капитанов сборной выглядит следующим образом:

Игрок Номер матча

с повязкой Сергей Игнашевич 115 Игорь Акинфеев 93 Василий Березуцкий 77 Игорь Колыванов* 59 Дмитрий Хохлов 53 Игорь Добровольский* 47 Далер Кузяев 41 Александр Мостовой* 40 Игорь Семшов 37 Валерий Карпин* 34 Егор Титов 34 Роман Широков 32 Алексей Березуцкий 31 Игорь Чугайнов* 30 Игорь Денисов 30 Алексей Смертин 29 Артём Дзюба 29 Игорь Шалимов* 27 Фёдор Смолов 26 Георгий Джикия 26 Евгений Алдонин 25 Андрей Аршавин 25 Дмитрий Харин* 22 Сергей Овчинников 22 Вячеслав Малафеев 18 Юрий Никифоров* 16 Дмитрий Аленичев 16 Юрий Газинский 12 Станислав Черчесов* 11 Александр Бородюк* 10 Сергей Семак 10 Дмитрий Лоськов 10 Виктор Онопко* 9 Дмитрий Баринов 9 Андрей Тихонов 7 Алексей Сутормин 2

* — с учётом матчей за сборные СССР и СНГ

Жирным шрифтом выделены действующие футболисты.