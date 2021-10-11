Московский ЦСКА победил «Спартак» в матче регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейской команды.

Автором единственной результативной передачи в этой встрече стал нападающий Сергей Плотников. Голевой эпизод произошел на последней минуте первого периода, форварду удалось реализовать большинство после удаления «спартаковца» Дмитрия Вишневского. Результативными передачами в этой шайбе отметились Михаил Григоренко и Никита Нестеров.

У «Спартака» было за весь матч три возможности реализовать большинство, но команда ими не воспользовалась.

ЦСКА пока идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионате КХЛ. «Спартак» пока на седьмой строчке.