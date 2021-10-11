Российский фигурист, ученик группы Виктории Буцаевой в СШОР «Москвич» Андрей Анисимов выиграл короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

За своё выступление Анисимов получил 86,01 балла. В своём прокате он прыгнул четверной сальхов, тройной аксель с четвертью недокрута, а также каскад тройной лутц-тройной тулуп.

Второе место пока занимает представитель Петербурга и Республики Карелии Артем Лежеев. Он получил за свой прокат 75 баллов, недокрутив тройной аксель (его оценили с понижением базовой стоимости).

На третьем месте идёт ещё один петербуржец Михаил Полянский, он набрал 67,12 балла, потеряв каскад из-за падения с тройного лутца.

Произвольные программы фигуристы покажут завтра, 12 октября.