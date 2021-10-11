Известный итальянский журналист Пьетро Лаццерини выступил с резкой критикой игры Александра Кокорина в составе «Фиорентины». По его мнению, приобретение нападающего стало серьёзной ошибкой для руководства клуба.

«Кокорина надо было продавать летом, а на его место брать опытного нападающего из Серии A. Это была самая большая ошибка. Те, кто говорят, что его можно исправить, либо никогда не видели его игры, либо пишут научно-фантастические романы. В январе необходимо навёрстывать упущенное время», — написал Лаццерини в своём твиттере.

Экс-форвард «Зенита» Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года, подписав контракт на три с половиной сезона. Однако за девять месяцев Кокорин провёл в составе «фиалок» только семь матчей в чемпионате Италии, появляясь на замену в концовках встреч. За 124 минуты игрового времени россиянин не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку.