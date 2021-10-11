Пять футболистов основного состава «Спартака» вернулись в общую группу, сообщает официальный Твиттер клуба. В их число вошёл хавбек сборной России Роман Зобнин, который из-за травмы не был вызван на октябрьские игры национальной команды.

Помимо Зобнина, к тренировкам в общей группе приступили защитники Илья Кутепов и Николай Рассказов, полузащитник Йоррит Хендрикс и нападающий Джордан Ларссон.

«Спартак» после 10 туров занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. На счету подопечных Руя Витории 16 очков. 16 октября «Спартак» проведёт домашний матч с московским «Динамо», 20 октября сыграет дома в Лиге Европы с «Лестером», а 24 октября встретятся на выезде с лидером таблицы и действующим чемпионом страны «Зенитом».