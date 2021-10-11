Российский спортивный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о ситуации со сменой капитанов в сборной России по футболу при Валерии Карпине.

В своем «Твиттере» Черданцев написал: «История с капитанами сборной это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой».

Отметим, в матче отбора на ЧМ-2022 Словения — Россия на поле с капитанской повязкой вышел защитник Алексей Сутормин, который проводит лишь второй матч за сборную. Это рекорд национальной сборной.

В пяти матчах сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина были пять разных футболистов — Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.