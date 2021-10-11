Нападающий «Торонто» Илья Михеев выбыл на длительный срок из-за перелома большого пальца руки, сообщает журналистка TSN Кристен Шилтон. 27-летний нападающий получил повреждение в предсезонном матче против «Оттавы» 10 октября (4:1).

По данным источника, форвард из-за повреждения пропустит не меньше восьми недель.

Михеев выступает за «Мэйпл Ливз» с 2019 года. В сезоне-2020/21 форвард провёл 54 матча и набрал 17 (7+10) очков в регулярном чемпионате НХЛ, а также провёл семь игр в плей-офф, в которых не отметился результативными действиями.

«Торонто» откроет сезон НХЛ-2021/22 13 октября домашним матчем с «Монреалем». Игра стартует, когда в Москве будет 2 часа ночи 14 октября.