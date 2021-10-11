Сборные Кипра и Мальты сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 2:2. Счёт открыл киприот Фотис Папулис на седьмой минуте встречи. На 53-й минуте Зак Мускат сравнял счёт. Пиетрос Сотириу вывел Кипр вперёд на 80-й минуте.

Мальта спаслась от поражения на восьмой добавленной минуте благодаря голу Юргена Дегабриэля.

Команды играли в следующих составах:

Кипр: Неофитос, Андреу (Питтас, 78), Сотериу, Антониадес, Димитру (Псалтис, 86), Кастанос, Кирияку (Гогич, 79), Иоанну, Папулис (Панайотиу, 85), Сотириу, Лоизу (Какулис, 60).

Мальта: Бонелло (Галеа, 82), Борг (Шоу, 57), Пепе, Мускат, Аттард, Каруана (Пизани, 46), Теума, Камензули, Греч, (Дегабриэль, 70), Мбонг (Димеч, 70), Монтебелло.

Игра прошла на «АЕК Арене» в Ларнаке.

Напомним, что Кипр и Мальта играют в группе H, где выступает сборная России. Подопечные Валерия Карпина в эти минуты проводят матч со Словенией.

На счету Мальты и Кипра по пять очков, обе команды досрочно лишились шансов на выход в финальную стадию ЧМ-2022.