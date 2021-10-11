Сборная России открыла счёт в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. На 28-й минуте отличился Игорь Дивеев. Центральный защитник ЦСКА забил первый мяч за национальную команду, замкнув подачу со штрафного от Даниила Фомина.

Игра проходит на стадионе «Людски врт» в Мариборе, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Команды играют в следующих составах:

Словения: Облак, Караничник, Бийол, Мевля, Балковец, Гнезда, Куртич, Иличич, Ловрич, Вербич, Шпорар.

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Фомин, Баринов, Кузяев, Миранчук, Смолов, Бакаев.

Команды судит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешом Диашом. На боковых линиях ему помогают Руй Тавареш и Пауло Соареш, резервный арбитр — Густаву Коррея. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Жоау Пиньейру, его ассистентом стал Угу Мигел.

В первой встрече со Словенией Россия одержала победу. Игра прошла в Сочи весной 2021 года и завершилась победой российских футболистов со счетом 2:1.