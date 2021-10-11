Сборная Словении отыграла один мяч в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против России. На 40-й минуте ворота Матвея Сафонова поразил Йосип Иличич. 33-летний хавбек выступает за «Аталанту» вместе с россиянином Алексеем Миранчуком.

Арбитр встречи Артур Соареш Диаш проконсультировался с ВАР и принял решение засчитать гол. Это первый пропущенный мяч сборной России под руководством Валерия Карпина.

Счёт в матче стал 2:1 в пользу России. На 28-й минуте счёт открыл Игорь Дивеев, на 32-й минуте отличился Георгий Джикия.

На 36-й минуте Дивеев получил травму и был заменён на Максима Осипенко.

Игра проходит на стадионе «Людски врт» в Мариборе, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Команды играют в следующих составах:

Словения: Облак, Караничник, Бийол, Мевля, Балковец, Гнезда, Куртич, Иличич, Ловрич, Вербич, Шпорар.

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, (Осипенко, 36), Джикия, Кудряшов, Фомин, Баринов, Кузяев, Миранчук, Смолов, Бакаев.

В первой встрече со Словенией Россия одержала победу. Игра прошла в Сочи весной 2021 года и завершилась победой российских футболистов со счетом 2:1. В той встрече единственный мяч словенцев также провёл Иличич.