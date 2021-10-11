Завершился первый тайм матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Словенией и Россией. Россияне ведут в счёте 2:1. На 28-й минуте счёт открыл Игорь Дивеев, на 32-й минуте отличился Георгий Джикия.

На 36-й минуте Дивеев получил травму и был заменён на Максима Осипенко. На 40-й минуте ворота Матвея Сафонова поразил словенец Йосип Иличич. Это первый пропущенный мяч сборной России под руководством Валерия Карпина.

Команды играют в следующих составах:

Словения: Облак, Караничник, Бийол, Мевля, Балковец, Гнезда, Куртич, Иличич, Ловрич, Вербич, Шпорар.

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, (Осипенко, 36), Джикия, Кудряшов, Фомин, Баринов, Кузяев, Миранчук, Смолов, Бакаев.

Сборную России с капитанской повязкой вывел на поле Алексей Сутормин, для которого эта игра стала лишь второй в национальной команде.

В параллельной встрече Хорватия проигрывает дома Словакии 1:2. Таким образом, Россия выходит на промежуточное первое место в группе, опережая хорватов на 3 очка.

Игра проходит на стадионе «Людски врт» в Мариборе. Команды судит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешом Диашом.