Сборная России по футболу пропустила первый гол под руководством Валерия Карпина. На 40-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 россияне пропустили мяч от Словении — отличился Йосип Иличич. Первые четыре игры сборная России провела на ноль: 0:0 с Хорватией, 2:0 с Кипром, 2:0 с Мальтой и 1:0 со Словакией.

Таким образом, Россия не пропускала мячей с начала работы Карпина на протяжении 400 минут. До абсолютного рекорда тренеру не хватило всего лишь трети часа: при первом в истории тренере сборной России Павле Садырине команда также пропустила в пятой игре, но на 60-й минуте (2:1 с Сальвадором).

Полностью список тренеров сборной и первых пропущенных мячей выглядит следующим образом:

Тренер минута
Павел Садырин 420
Валерий Карпин 400
Леонид Слуцкий 265
Гус Хиддинк 264
Дик Адвокат 207
Станислав Черчесов 202
Юрий Сёмин 120
Олег Романцев 97
Валерий Газзаев 90
Фабио Капелло 77
Борис Игнатьев 47
Георгий Ярцев 35
Александр Бородюк 15
Анатолий Бышовец 3