Сборная России по футболу пропустила первый гол под руководством Валерия Карпина. На 40-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 россияне пропустили мяч от Словении — отличился Йосип Иличич. Первые четыре игры сборная России провела на ноль: 0:0 с Хорватией, 2:0 с Кипром, 2:0 с Мальтой и 1:0 со Словакией.

Таким образом, Россия не пропускала мячей с начала работы Карпина на протяжении 400 минут. До абсолютного рекорда тренеру не хватило всего лишь трети часа: при первом в истории тренере сборной России Павле Садырине команда также пропустила в пятой игре, но на 60-й минуте (2:1 с Сальвадором).

Полностью список тренеров сборной и первых пропущенных мячей выглядит следующим образом: