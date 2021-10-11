Сборная России по футболу пропустила первый гол под руководством Валерия Карпина. На 40-й минуте матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 россияне пропустили мяч от Словении — отличился Йосип Иличич. Первые четыре игры сборная России провела на ноль: 0:0 с Хорватией, 2:0 с Кипром, 2:0 с Мальтой и 1:0 со Словакией.
Таким образом, Россия не пропускала мячей с начала работы Карпина на протяжении 400 минут. До абсолютного рекорда тренеру не хватило всего лишь трети часа: при первом в истории тренере сборной России Павле Садырине команда также пропустила в пятой игре, но на 60-й минуте (2:1 с Сальвадором).
Полностью список тренеров сборной и первых пропущенных мячей выглядит следующим образом:
|Тренер
|минута
|Павел Садырин
|420
|Валерий Карпин
|400
|Леонид Слуцкий
|265
|Гус Хиддинк
|264
|Дик Адвокат
|207
|Станислав Черчесов
|202
|Юрий Сёмин
|120
|Олег Романцев
|97
|Валерий Газзаев
|90
|Фабио Капелло
|77
|Борис Игнатьев
|47
|Георгий Ярцев
|35
|Александр Бородюк
|15
|Анатолий Бышовец
|3
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