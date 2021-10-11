Сборная Хорватии проигрывает Словакии к началу второго тайма матча отборочного турнира чемпионата мира-2022. Счёт открыли словаки на 20-й минуте — отличился Иван Шранц с передачи капитана Марека Хамшика.

Через пять минут Андрей Крамарич забил ответный гол. Однако на последней минуте первого тайма Лукас Хараслин вновь вывел словаков вперёд. Хорваты пропустили за один тайм больше мячей, чем за семь предыдущих игр отбора (1).

Данный результат — на руку сборной России, которая перед сегодняшним игровым днём шла на втором месте в группе H, отставая от Хорватии лишь по разности забитых и пропущенных мячей — 11:4 против 11:1.

В параллельной встрече россияне выигрывают у Словении 2:1. Если игры так и закончатся, то Россия выйдет на первое место в группе, опередив Хорватию на три очка. Победители групп, напомним, напрямую выйдут на ЧМ-2022, а вторые места разыграют дополнительный мини-турнир за оставшиеся путёвки.