Серебряный призёр Олимпийских игр-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о шансах сестёр Дины и Арины Авериных выступить на Олимпиаде-2024 в Париже. Ранее сообщалось, что гимнастки намерены задержаться на один олимпийский цикл.

«Дина все думает из-за спины. Но вроде бы сейчас ее ничто не беспокоит, — цитирует gazeta.ru Батыршину. — Здесь такая ситуация: три года до Олимпиады, а девочкам уже по 23 года, что немало. Здесь может случиться что угодно. Поэтому такая ситуация, что на Играх будет одна из сестер Авериных, а другой будет Лала Крамаренко, может сложиться».

Напомним, что в художественной гимнастике от одной страны на Олимпиаде могут выступить только две спортсменки.

Сёстры Аверины приняли участие в Играх в Токио. Дина Аверина взяла серебро, Арина стала четвёртой.