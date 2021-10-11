Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении. Как сообщает Sport24, у 22-летнего игрока ЦСКА повреждена приводящая мыщца бедра.

Дивеев открыл счёт в матче на 28-й минуте встречи. Этот мяч стал для него первым в национальной команде. Через четыре минуты его партнёр по центру обороны Георгий Джикия сделал счёт 2:0. Ещё через 4 минуты Дивеев получил травму и был заменён на Максима Осипенко из «Ростова».

Словенцы отыграли один гол на 40-й минуте.

ЦСКА проведёт ближайший матч 17 октября в рамках 11-го тура чемпионата России по футболу на выезде против «Урала».