Сборная России победила Словению в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 2:1. Счёт на 28-й минуте открыл центральный защитник Игорь Дивеев с передачи Даниила Фомина. Для него этот мяч стал первым в составе национальной команды. Через четыре минуты ещё один игрок центра обороны Георгий Джикия увеличил преимущество россиян.

Ещё через четыре минуты Дивеев получил травму и был заменён на Максима Осипенко.

На 40-й минуте Йосип Иличич отыграл один мяч словенцев. Это был первый пропущенный гол сборной России под руководством Валерия Карпина. Первые четыре игры россияне провели на ноль.

На 77-й минуте Ясмин Куртич забил второй мяч словенцев, но он не был засчитан.

Команды играли в следующих составах:

Словения: Облак, Караничник (Рогель, 86), Бийол, Мевля, Балковец, Гнезда (Захович, 86), Куртич, Иличич, Ловрич, Вербич (Сеско, 53), Шпорар (Чрнигой, 72).

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, (Осипенко, 36), Джикия, Кудряшов, Фомин (Ерохин, 86), Баринов, Кузяев, Миранчук (Заболотный, 78), Смолов (Захарян, 78), Бакаев (Чистяков, 86).

Россию с капитанской повязкой вывел на поле защитник «Зенита» Алексей Сутормин. Примечательно, что футболист проводил всего второй матч в составе национальной команды.

Встреча прошла на стадионе «Людски врт» в Мариборе. Команды судила бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соарешом Диашом.

В параллельной встрече Хорватия потеряла очки дома со Словакией — 2:2. Благодаря этому Россия вышла на чистое первое место в группе, опередив хорватов на 2 очка. Для выхода на ЧМ-2022 напрямую подопечным Валерия Карпина достаточно обыграть в ноябре Кипр и не уступить Хорватии.