Сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 2:2. Счёт открыли словаки на 20-й минуте — отличился Иван Шранц. Через пять минут Андрей Крамарич сравнял счёт.

На последней минуте второго тайма Лукаш Хараслин вывел словаков вперёд. Хорваты снова сравняли на 71-й минуте — гол забил капитан команды, обладатель «Золотого мяча»-2018 Лука Модрич. На 83-й минуте экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич вывел хорватов вперёд, но гол был отменён после консультации с ВАР.

Ничья в матче сыграла на руку сборной России, которая в параллельной игре обыграла в гостях Словению — 2:1. Команда Валерия Карпина обошла Хорватию на два очка и вышла на первое место в группе H. Кроме того, россияне обеспечили себе по меньшей мере вторую строчку, дающую право участия в стыковых матчах за выход на ЧМ. Для того, чтобы сохранить первое место, России достаточно дома обыграть Кипр, а затем не проиграть Хорватии в гостях.