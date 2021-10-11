Сборная России по футболу вышла в единоличные лидеры группы H отборочного турнира чемпионата мира-2022. В матче восьмого тура 11 октября россияне обыграли на выезде Словению со счётом 2:1. В параллельной игре Хорватия дома сыграла вничью со Словакией и упустила первое место.

Таким образом, сборная России набрала в группе 19 очков и обеспечила себе по меньшей мере второе место, которое даёт право участия в марте в стыковом мини-турнире. На счету Словакии и Словении по 10 очков, у Мальты и Кипра — по 5, все эти команды уже не смогут догнать Россию по итогам двух оставшихся матчей. Хорватия набрала 17 очков и идёт второй.

Календарь команд будет следующим:

11 ноября. Россия — Кипр

11 ноября. Мальта — Хорватия

14 ноября. Хорватия — Россия

Таким образом, для России возможны следующие расклады:

1. Россия побеждает Кипр, Хорватия не побеждает Мальту

Россия обеспечивает первое место в группе, матч с Хорватией не имеет турнирного значения.

2. Россия играет вничью с Кипром, Хорватия проигрывает Мальте

В заключительном туре России достаточно не проиграть Хорватии. Также допустимо будет поражение, если Россия создаст необходимый задел по забитым и пропущенным мячам (при равенстве очков будет учитываться в первую очередь разность голов). Данный расклад возможен лишь теоретически, поскольку сейчас у Хорватии преимущество по голам — 13:3 против 13:5. Таким образом, Россию устроит поражение Хорватии от Мальты в пять мячей: тогда россиянам достаточно будет проиграть в Загребе с минимальным счётом.

3. Россия и Хорватия набирают одинаковое число очков с Кипром и Мальтой соответственно (победа, ничья или поражение)

либо

Россия проигрывает Кипру, Хорватия играет вничью с Мальтой

В заключительном туре России достаточно не проиграть Хорватии — команду Валерия Карпина устроит ничья или победа с любым счётом. Поражение опустит команду на второе место.

4. Россия играет вничью или проигрывает Кипру, Хорватия выигрывает у Мальты

При таком раскладе Россия снова опустится в таблице на второе место, и ей необходимо будет побеждать Хорватию на выезде с любым счётом.

Напомним, что десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие команды Лиги наций из не попавших на ЧМ, разыграют три путёвки в финальную стадию турнира в марте 2022 года. Двенадцать сборных будут поделены на три подгруппы, где будут разыграны в одноматчевых поединках сперва полуфиналы, а затем финал.