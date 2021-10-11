Сборная России по футболу обыграла Словению в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Хорватия сыграла вничью со Словакией и вывела россиян на первое место в группе. Карен Хачанов продолжает борьбу на «Мастерсе» в США. Завершились состязания в танцах на льду на этапе Кубка России. Самые интересные новости спорта 11 октября – в дайджесте Nevasport.

Россиянин Карен Хачанов прошел в третий круг турнира серии «Мастерс»

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл матч у финна Эмила Руусувуори во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиал-Уэллсе в Калифорнии.

Лионель Месси помог Аргентине победить Уругвай

Сборная Аргентины победила команду Уругвая в матче квалификационного этапа ЧМ-2022. Аргентинцы встречали соперников на своем поле и победили со счетом 3:0.

Синицина и Кацалапов снялись с произвольного танца на втором этапе Кубка России

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись со второго этапа Кубка России после ритм-танца.

Стало известно, на какой специальности Медведева будет учиться в МГУ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила, на какой специальности будет учиться в Московском государственном университете (МГУ).

Скопцова/Алешин выиграли этап Кубка России в Йошкар-Оле

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выиграли этап Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.

Ученик Тутберидзе Самсонов снялся с Гран-при США

Российский фигурист Даниил Самсонов не выступит на этапе Гран-при Skate America в США.

Панарин назначен ассистентом капитана «Рейнджерс»

«Рейнджерс» назвал список хоккеистов, которые станут ассистентами капитана в сезоне НХЛ-2021/22. В список вошёл российский хоккеист Артемий Панарин, который был объявлен первым.

Сутормин установил вечный капитанский рекорд в сборной России

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин установил рекорд сборной России, который практически невозможно будет побить. 27-летний футболист вывел национальную команду с капитанской повязкой уже в своей второй игре.

ЦСКА победил «Спартак» в регулярном чемпионате КХЛ благодаря шайбе Плотникова

Московский ЦСКА победил «Спартак» в матче регулярном чемпионате КХЛ. Игра прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу армейской команды.

Михеев выбыл на два месяца из-за перелома пальца

Нападающий «Торонто» Илья Михеев выбыл на длительный срок из-за перелома большого пальца руки.

Ученик Буцаевой Анисимов выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Йошкар-Оле

Российский фигурист, ученик группы Виктории Буцаевой в СШОР «Москвич» Андрей Анисимов выиграл короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Йошкар-Оле.