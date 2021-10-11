Сборная Германии по футболу обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата мира-2022. Немцы стали первой командой, пробившейся на ЧМ, за исключением хозяев турнира сборной Катара.

В игре 8-го тура отборочного турнира против Северной Македонии Германия победила со счётом 4:0. Голами отметились Кай Хаверц (50-я минута), Тимо Вернер (70 и 73) и 18-летний Джамал Мусиала (83).

Германия набрала в своей отборочной группе 21 очко (7 побед и 1 поражение). На счету идущей второй Румынии 13 очков, таким образом, ей уже не удастся догнать немцев за два тура до конца турнира.

Напомним, что Германию после Евро-2020 возглавил Ханс-Дитер Флик. Немцы за всю историю пропустили лишь один чемпионат мира 1950 года по неспортивным причинам. Команда четыре раза выигрывала турнир — в 1954, 1974, 1990 и 2014 году. На ЧМ-2018 Германия, являвшаяся действующим чемпионом мира, не вышла из группы.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.