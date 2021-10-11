Контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлён. Об этом объявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

11 октября сборная России обыграла на выезде Словению (2:1) и гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе ЧМ-2022. Таким образом, команда либо попадёт на турнир напрямую с первой строчки, либо сыграет в стыковых матчах в марте 2022 года. Контракт Карпина со сборной заключён до конца декабря 2021 года.

«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум (гарантировал продление). Но лучше, конечно, напрямую», — цитирует ТАСС Дюкова.

Напомним, что сборная России вышла на первое место в отборочной группе, поскольку в параллельной игре Хорватия потеряла очки дома со Словакией (2:2). Для выхода на ЧМ-2022 России достаточно обыграть в ноябре Кипр и не уступить в гостях хорватам.

Десять команд, занявших вторые места в группах, а также две лучшие команды Лиги наций из не попавших на ЧМ, разыграют три путёвки в финальную стадию турнира в марте 2022 года. Двенадцать сборных будут поделены на три подгруппы, где будут разыграны в одноматчевых поединках сперва полуфиналы, а затем финал.