Сборная России по футболу не потерпела ни одного поражения после того, как команду возглавил Валерий Карпин.

Матч со Словенией в восьмом туре отбора на чемпионат мира-2022 стал для национальной команды пятым под руководством Карпина. Россияне одержали победу со счетом 2:1 и вышли на первое место в группе Н, гарантировав себе как минимум участие в стыковых матчах. В связи с этим контракт с Карпиным будет автоматически продлен, что уже подтвердил глава РФС Александр Дюков.

Таким образом, в пяти матчах при Карпине российская команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. В активе россиян победы над Кипром (2:0), Мальтой (2:0) и Словакией (1:0), а также нулевая ничья с главным соперником по группе Н — Хорватией.

В следующем туре сборная России сыграет с Кипром, встреча состоится 11 ноября в 20:20 мск.