Японские поклонники фигурного катания оценили выступление россиянок Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной на турнире Finlandia Trophy.

Болельщики оставили комментарии под новостью на портале Yahoo News Japan, их перевод опубликовал «ИноСМИ».

«Часто пишут, что Валиева — претендент на золото в Пекине, но у неё бывают падения. Россиянки — это мощь…», — написал один из пользователей.

«Обожаю Туктамышеву! Тройной аксель — это её конёк!»

«Неужели Вакаба Хигути, Мана Кавабэ и Хана Ёсида не смогут набрать столько же баллов, сколько у Туктамышевой, даже если прыгнут тройной аксель?»

«Валиева упала, но непонятно, почему ей дали 35 баллов за компоненты программы?»

Напомним, победительницей турнира стала 15-летняя Валиева, дебютировавшая на взрослом международном уровне. После короткой программы она шла лишь третьей, но в произвольной приземлила три четверных прыжка и установила два мировых рекорда. В обоих прокатах Камила попыталась исполнить тройной аксель, но потерпела неудачу.

Второе место заняла Туктамышева, исполнившая три тройных акселя — один в короткой программе и два в произвольной. Замкнула тройку призеров чемпионка Европы Косторная, в произвольной программе приземлившая тройной аксель в степ-аут.