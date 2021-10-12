Полузащитник «Зенита» Магомеод Оздоев передал привет защитнику Деяну Ловрену после того, как сборная России вышла на первое место в группе Н в отборе на чемпионат мира.

Вчера, 11 октября, российская команда на выезде обыграла Словению со счетом 2:1, а хорваты на своем поле сыграли вничью со Словакией — 2:2. Таким образом, Россия набрала 19 очков, Хорватия — 17.

Примечательно, что оба футболиста пропустили матчи своих сборных из-за повреждений.

Напомним, в составе сборной России по голу забили защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия, за словенцев отличился Йосип Иличич.

Выйдя на первое место, российская команда гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах, так как при любых раскладах уже не окажется ниже топ-2.