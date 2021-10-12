Вторая ракетка мира Даниил Медведев пробился в 1/8 турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге он встречался с сербом Филипом Краиновичем и одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:1).

Спортсмены провели на корте 1 час 30 минут. За это время Медведев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Краинович не сделал ни одного эйса и избежал ошибок на подаче, а также реализовал два брейка.

За выход в четвертьфинал Медведев, возглавивший посев, поспорит с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Напомним, ранее в четвертый круг пробился россиянин Аслан Карацев, он в двух сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова.