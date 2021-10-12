Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему не присутствовал на скамейке запасных во время звучания гимна перед матчем со Словенией.

«Опоздал на гимн перед матчем? Ничего такого не произошло. Всегда выхожу за игроками. А скамейка в другой стороне, через поле не пустили, пришлось обходить. За воротами гимн послушал», — передает слова Карпина «Чемпионат».

Специалист добавил, что после игры со Словенией у него такие же мысли, как после предыдущих матчей — хочется спрятаться от большого количества людей и отдохнуть, например, в горах и в лесу.

«Почему вышел Чистяков, а не Осипенко вместо Дивеева? Осипенко привычнее играть в два центральных защитника, а Чистякову привычнее играть в три центральных», — сказал Карпин.

Напомним, вчера, 11 октября, сборная России на выезде обыграла Словению в отборе на чемпионат мира-2022. Игра проходила в Мариборе и завершилась со счетом 2:1, в составе победителей по голу забили защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Набрав 19 очков, сборная России возглавила турнирную таблицу группы Н. На втором месте идет Хорватия (17), вчера сыгравшая вничью со Словакией (2:2).