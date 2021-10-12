Главный тренер сборной Словении по футболу Матьяж Кек прокомментировал поражение от России в отборе на чемпионат мира-2022.

«В Сочи Дзюба был для меня кошмаром. Сегодня против нас вышла другая команда: очень гибкая и быстрая. Это заметно и по турнирной таблице», — приводит слова Кека «Чемпионат».

Напомним, вчера сборная России на выезде в Мариборе обыграла Словению со счетом 2:1, по голу забили защитники Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Ранее команды встречались в конце марта, та игра тоже завершилась со счетом 2:1, дублем отметился Артем Дзюба.

Набрав 19 очков в восьми турах, сборная России вышла на первое место в турнирной таблице группы Н. Второе место занимает команда Хорватии (17), вчера сыгравшая вничью со Словакией.

Таким образом, россияне гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах, в связи с чем контракт с Валерием Карпиным был продлен.