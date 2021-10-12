Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу на турнире Finlandia Trophy, где установила два мировых рекорда.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка поблагодарила тренерский штаб «Хрустального» — Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхнгауза.

«Первое выступление на взрослом международном турнире и первая победа. Также спасибо вам, болельщикам, за поддержку и поздравления. Впереди много работы. Трудимся дальше», – написала Валиева.

Напомним, после короткой программы Валиева шла лишь на третьем месте, но в произвольной исполнила три четверных прыжка (сальхов и два тулупа) и одержала победу. В обоих прокатах спортсменка попыталась прыгнуть тройной аксель, но потерпела неудачу.

Россиянка обновила мировые рекорды за произвольную программу и в общей сумме.