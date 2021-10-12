Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу на турнире Finlandia Trophy, где установила два мировых рекорда.
На своей странице в «Инстаграме» спортсменка поблагодарила тренерский штаб «Хрустального» — Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхнгауза.
«Первое выступление на взрослом международном турнире и первая победа. Также спасибо вам, болельщикам, за поддержку и поздравления. Впереди много работы. Трудимся дальше», – написала Валиева.
Напомним, после короткой программы Валиева шла лишь на третьем месте, но в произвольной исполнила три четверных прыжка (сальхов и два тулупа) и одержала победу. В обоих прокатах спортсменка попыталась прыгнуть тройной аксель, но потерпела неудачу.
Россиянка обновила мировые рекорды за произвольную программу и в общей сумме.
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