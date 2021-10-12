Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками забавной фотографией.

В сториз своего «Инстаграма» спортсменка написала: «Кто-то: Лиза, как вы восстанавливаетесь после соревнований?» и в качестве ответа прикрепила фото, на котором лежит в кровати со своей собакой.

Напомним, на прошлой неделе Туктамышева заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy, исполнив три тройных акселя — один в короткой программе и два в произвольной. Победительницей соревнований стала 15-летняя Камила Валиева, обновившая два мировых рекорда.

24-летняя Туктамышева тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина. В прошлом сезоне она завоевала серебряную медаль чемпионата мира.