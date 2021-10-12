Российский теннисист Андрей Рублев не сумел пробиться в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга он в трех сетах уступил американцу Томми Полу со счетом 4:6, 6:3, 5:7.

Спортсмены провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время Рублев шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. Пол записал на свой счет пять эйсов, дважды ошибся на подаче и сделал пять брейков.

За выход в четвертьфинал турнира американец поборется либо с британцем Кэмероном Норри, либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, которые сыграют между собой в третьем круге.

Напомним, ранее в четвертый круг «Мастерса» вышли двое россиян — Аслан Карацев и Даниил Медведев.