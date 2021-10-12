Известный хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал пост российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

На прошлой неделе спортсменка заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy и подвела итоги своего выступления в «Инстаграме».

«Поздравляю! Большая молодец! Рад, что наша короткая так «зашла» хорошо! Удачи!» — написал Авербух в комментариях.

Напомним, турнир состоялся в финском городе Эспоо. В короткой программе Туктамышева исполнила тройной аксель и заняла первое место, обновив личный рекорд на 0,99 балла. По итогам двух прокатов Елизавета уступила лидерство Камиле Валиевой, приземлившей три четверных прыжка. Туктамышева в произвольной программе прыгнула два тройных акселя.