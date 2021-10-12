Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин одним словом описал свое отношение к тиктокеру Дане Милохину.

Напомним, Милохин является участником нового сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где выступает в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Ягудин — ведущий шоу.

Общаясь с подписчиками в «Инстаграме», Ягудин ответил на вопрос о своем отношении к Милохину. «Спокойно», — написал экс-фигурист.

На данный момент в эфир вышло два выпуска нового сезона проекта. В первом эпизоде Медведева и Милохин выступили неудачно, так как блогер уронил свою партнершу на лед. Второй прокат пары получился значительно лучше и обошелся без инцидентов.