Нападающий сборной Хорватии Иван Перичиш остался разочарован результатом игры со Словакией в отборе на чемпионат мира-2022.

Встреча проходила вчера, 12 октября, на стадионе «Градски» в хорватском Осиеке и закончилась вничью со счетом 2:2. За хорватов по голу забили Андрей Крамарич и Лука Модрич, за Словакию отличились Иван Шранц и Лукас Хараслин.

«Мы разочарованы тем, что не выиграли, но гордимся хорошей игрой. У нас было много шансов — мы должны были закончить лучше. У нас есть месяц на подготовку. Кажется, что последний матч дома с Россией 14 ноября будет решающим, но сначала у нас Мальта», — цитирует Перишича официальный сайт УЕФА.

После восьми туров сборная Хорватии занимает второе место в турнирной таблице группы Н, набрав 17 очков. На первое место вышла сборная России, вчера обыгравшая Словению со счетом 2:1.

В заключительном, десятом туре Россия сыграет с Хорватией, матч состоится 14 ноября.