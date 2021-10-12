Сборная Словении по футболу потеряла шансы на попадание на чемпионат мира после поражения от России в домашнем матче отборочного турнира.

Игра состоялась в Мариборе вчера, 11 октября, россияне победили со счетом 2:1. За команду Валерия Карпина забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия, за словенцев отличился Йосип Иличич.

Набрав 19 очков, сборная России за два тура до конца отбора вышла на первое место в таблице группы Н и гарантировала себе попадание как минимум в стыковые матчи. На второе место опустилась команда Хорватии, у которой сейчас 17 очков. Эти сборные в оставшихся двух турах будут бороться за первое место, дающее право прямого выхода на ЧМ-2022.

Словения, как и Словакия, уже потеряла шансы даже на второе место в группе. Обе команды набрали по 10 очков и не войдут в топ-2 даже в том случае, если выиграют две оставшиеся встречи.