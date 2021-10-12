Обратный переход Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе должен был вернуть фигуристку на прежний уровень — тот, при котором она блестяще выиграла чемпионат Европы в 2020 году. Эксперимент с «Ангелами Плющенко» получился неудачным, и сейчас уже нет смысла гадать, сказались ли перенесенные травмы и коронавирус или новая академия просто стала неподходящим местом для чемпионки.

Так или иначе, блеснуть в прошлом сезоне Косторной не удалось, и в начале 2021-го года она попросилась обратно в «Хрустальный», забыв и о неудобствах переполненного катка, и о своем сложном характере. Тутберидзе блудную дочь приняла, но поставила условие — в кратчайшие сроки восстановить утраченный тройной аксель.

Казалось, именно это и должно стать залогом успеха: до пандемии одного только трикселя хватало Алёне с лихвой, чтобы опережать соперниц с четверными прыжками. Восстановить фирменный элемент Косторная действительно смогла, но о былой стабильности речи пока не идет. Да и в целом состояние фигуристки оставляет вопросы: видно, что она находится в кризисе, который так некстати пришелся на олимпийский сезон.

На контрольных прокатах в Челябинске спортсменка выглядела довольно бодро, но на трикселе в короткой программе допустила ошибку — приземлила в степ-аут и коснулась льда рукой, а также намудрила с дорожкой шагов в произвольной, забыв движения по ходу выступления. Но контрольные прокаты — не то мероприятие, по которому стоит делать глобальные выводы, гораздо правильнее обратиться к результатам первых соревнований.

На прошлой неделе Косторная заняла третье место на турнире Finlandia Trophy, где выглядела откровенно слабее своих соотечественниц. То, что Алёна не может похвастаться стопроцентной готовностью, стало ясно еще на тренировках: допустив ряд ошибок на прыжках, фигуристка расплакалась и поехала к бортику искать поддержки со стороны Даниила Глейхенгауза. Не так давно любимица зрителей могла крикнуть в камеру веселое и дерзкое «И зачем я напрягалась?», но сейчас даже разминка доводит её до слез. Перемены в эмоциональном состоянии Алёны видны и по тому, как она общается с тренерами: если раньше спортсменка могла позволить себе споры и недовольство, то сейчас ведет себя как примерная ученица. Сказали прыгать упрощенный контент — значит, прыгает упрощенный.

«Я всем довольна, получила удовольствие, катала облегченный контент, но решили пока так. Когда? Перед утренней тренировкой Даниил Маркович мне сказал, что они с Этери Георгиевной решили пока так. А я решила, что возникать больше я не буду и просто сделаю так, как мне сказали», — поделилась Косторная после проката.

В произвольной программе Алёна всё же пошла на тройной аксель. Еще за день до проката она объяснила, что точно попробует сделать прыжок хотя бы раз, и если попытка окажется успешной, то её можно будет повторить. Однако прыжок в итоге получился только один, недокрученный и со степ-аутом, он принес ей всего 3,31 балла — это меньше, чем тройные лутц и риттбергер. Приземление с лутца, увы, тоже получилось грязным, что лишь подтвердило необходимость работы над ошибками перед более серьезными стартами.

Безусловно, пара помарок на «челленджере» — не повод для паники, на подобные турниры и ездят для того, чтобы набрать форму к серии Гран-при. Но показателен другой момент: уже сейчас Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, с которыми Косторная будет бороться за путевку на Олимпиаду, находятся в прекрасной форме. Да, Камила справилась с трикселем еще хуже, чем Алёна, но в ее арсенале есть и другие ультра-си — четверные тулуп и сальхов, которые принесли ей два мировых рекорда на первом же взрослом турнире. Косторная, напротив, о четверных уже даже не мечтает: если до ухода из «Хрустального» она строила планы на освоение квадов, то теперь говорит им категоричное «нет». Основная задача спортсменки сейчас — стабилизировать программу с тройным акселем, хотя бы с одним.

Раньше фирменный триксель вкупе с пластикой и грациозным скольжением позволяли Косторной рассчитывать на золото соревнований любого уровня, но с этого года во взрослые вышла Валиева, собравшая в себе, кажется, лучшие черты всех учениц Тутберидзе. Прыгучая, как Трусова, покладистая и трудолюбивая, как Щербакова, элегантная и утонченная, как Косторная — именно 15-летняя звезда «Хрустального» сейчас является первой претенденткой на путевку в Пекин.

За два оставшихся места развернется нешуточная борьба между Трусовой, Щербаковой, Туктамышевой и Косторной, и на данный момент Алёна кажется самым слабым звеном в этой четверке.