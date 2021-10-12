Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Японии и поддержала слова Ирины Винер-Усмановой о болгарской сборной.

«Ирина Александровна (Винер-Усманова) правильно сказала, что у каждой сборной свое мнение. Болгарки — наши соперницы. Понятное дело, что они считают иначе.

Я думаю, что чемпионат мира, который пройдет в октябре, покажет все. Очень надеюсь и рассчитываю, что Арина и Дина Аверины получат свои заслуженные медали. Наши групповички — тоже. И на этом закончатся все разговоры и будет поставлена такая жирная точка в сезоне», — приводит слова Батыршиной Газета.ру.

Соревнования по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио были связаны с судейскими скандалами. Российские спортсменки остались без золотых медалей как в личной, так и в командной дисциплине.

Ранее стало известно, как президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова коллеги из Болгарии Илианы Раевой.