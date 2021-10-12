Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал о плане подготовки Сергея Устюгова в олимпийском сезоне и осенних сборах команды в горах.

«Вчера практически в полном составе прибыли на сбор в Рамзау. Нет только итальянцев, которые присоединятся к нам сегодня. Что касается пропустившего предыдущий сбор Сергея Устюгова, то с ним все в порядке. Он дома прошел все восстановительные процедуры и готов наравне со всеми принимать участие в тренировках», – цитирует Турышева ТАСС.

Тренер отметил, что основная лыжная подготовка на снегу будет проходить с 17 по 30 октября в итальянском Валь Сеналесе на высоте 3000 метров.

Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021/22 стартует 26 ноября в финской Руке. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по лыжным гонкам начнутся 5 февраля.