Расписание Budapest Trophy. Инфографика Неваспорт

С 14 по 17 октября в в Венгрии пройдет турнир по фигурному катанию Budapest Trophy. Расписание соревнований представлено здесь.

Откроют соревнования короткие программы мужчин 14 октября. Начало – в 16:10 по московскому времени. В 19:15 на лед выйдут танцевальные пары с ритм-танцем.

В пятницу, 15 октября, в 16:15 мужчины представят свои произвольные программы, с 20:15 фигуристы будут выступать с произвольным танцем.

На субботу запланированы женская и парная короткая программы. Они начнутся в 18:00 и 21:30 соответственно.

В воскресенье, 17 октября, женщины и пары выступят с произвольными программами в 15:25 и в 19:55 по московскому времени.

Россию в одиночном женском фигурном катании на турнире представят Анна Щербакова, Майя Хромых и Софья Самодурова. Среди мужчин выступят Дмитрий Алиев и Александр Самарин. В парной дисциплине Россию представит единственный дуэт – Карина Акопова и Никита Рахманин. В танцах на льду выступят Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.