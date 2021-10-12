Экс-тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец прокомментировал победу национальной команды над Словенией (1:2) в отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

«И результат, и качество вчерашней игры оставили очень хорошее впечатление. Прогресс при Карпине налицо. Первое место в группе по праву наше.

В игре со Словенией было два стандартных положения, прекрасный мяч Джикии. Это результат преимущества, которое мы имели. Заслуженная победа, очень рад за Карпина-тренера. Вчерашняя Россия смотрелась командой, была достаточно организованной», — цитирует специалиста Чемпионат.

Напомним, 11 октября сборная России одержала победу на выезде. В матче со Словенией голами отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия.