Полузащитник «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал о том, как узнал о капитанстве в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словении.

«Мне сообщили, что буду капитаном, на установке, всего за пару часов до матча. Поймите, для меня это огромная честь и ответственность. Благодарен тренерскому штабу, что дали такую возможность. Эмоции от того, что выводишь сборную на поле, сложно описать словами. Это самые приятные чувства!» — цитирует Сутормина Чемпионат.

Сутормин стал капитаном во втором матче за национальную команду и установил «вечный капитанский рекорд». Игрок дебютировал в составе сборной 8 октября в домашней игре против Словакии.