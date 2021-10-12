По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 28 190 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 12 октября выявлено всего 7 832 964 случаев заболевания, выздоровело уже 6,894 млн человек. Еще 218 345 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 12 октября в Москве было выявлено 4699 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 2158 новых случаях. В Московской области появилось еще 1804 человек, заболевших коронавирусом. Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Ненецком АО – 14 человек.