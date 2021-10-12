Бывший нападающий московского «Динамо», двукратный обладатель Кубка Гагарина Константин Волков поделился впечатлениями от смены тренеров национальной хоккейной команды и итоговом назначении Алексея Жамнова.

«У меня ни к Знарку, ни к Жамнову, которого хорошо знаю и прекрасно отношусь, никаких вопросов нет. Просто смешная ситуация — у нас непонятно кто принимает решения. Одни за одного, другие — за другого, третьи — ещё за кого-то. Если честно, это называется не подготовка к Олимпийским играм, а бардак», — цитирует Волкова «Спорт уик-энд».

По мнению, эксперта не стоит обсуждать кандидатуры тренеров пока они не будут утверждены.

Ранее стало известно, что Алексей Жамнов возглавит российскую хоккейную сборную на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Однако до этого появлялась информация, что пост главного тренера может занять Олег Знарок.