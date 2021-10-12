Полузащитник сборной России по футболу Алексей Сутормин рассказал, как изменилось его отношение к сладкому после того, как главный тренер команды Валерий Карпин ввел запрет на употребление сахара.

«Да, в сборной действует запрет на употребление сахара. Я вообще был приличным сладкоежкой: шоколадки, мороженое, сладкие напитки… Даже была тактика: лучше где-то и что-то не доем, но мимо сладкого не пройду. Скажу честно, до того, как попасть в сборную, зарекался меньше употреблять сахар», — приводит слова Сутормина «Чемпионат».

Футболист признался, что его самостоятельные попытки отказаться от сладкого не приводили к успеху. По словам Сутормина, он опасался, что в сборной не выдержит десятидневный отрезок без сахара, но в итоге привык и стал чувствовать себя комфортно.

«В первые дни после возвращения домой ломки не было… Хотя в первые дни на сборах, конечно, было тяжко. Почему-то было ощущение, что хочу больше есть. В итоге справился», — сказал Сутормин.

Напомним, Сутормин дебютировал за сборную России уже при Карпине и получил капитанскую повязку в своей второй игре за команду. Вчера, 11 октября, россияне на выезде обыграли сборную Словении и гарантировали себе как минимум второе место в отборочной группе на ЧМ-2022.