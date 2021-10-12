Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России над Словенией в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. По мнению актера, в Катаре не будет шансов на успешное выступление.

«Ребята молодцы, забили два гола с игры. Не было ни пенальти, ни что-то подобного. Конец первого тайма провели здорово, во втором как будто ослабили вожжи.

Мы вполне можем выйти из группы и поехать в Катар. А вот там вся наша фартовость закончится. Дальше уже не наш уровень. Сейчас еще можно побороться, а в Катаре – до свидания», – цитирует Боярского Sport24.

Артист добавил, что даже с возвращением форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную, чуда не произойдет.

Напомним, 11 октября сборная России победила команду Словении и вышла на промежуточное первое место в группе отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.