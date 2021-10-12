Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не исключает, что возглавить сборную России по хоккею может североамериканский тренер.

«Если он сильнее русского специалиста, почему нет? Посмотреть на тот же футбол, волейбол. Все возможно. Самое главное, чтобы это не вредило развитию хоккея, а так все может быть», – сказал Овечкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Отметим, что российскую команду еще ни разу не возглавлял иностранный специалист. В сентябре текущего года новым главным тренером сборной стал Алексей Жамнов. Примечательно, что за несколько дней до этого глава ФХР объявил, что команду будет возглавлять Олег Знарок.

На прошлой неделе ФХР огласила имена первых игроков, которые войдут в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Ими стали Овечкин, Никита Кучеров и Андрей Василевский.