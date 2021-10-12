Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов отрицает слухи о нежелании играть в России. Сейчас футболист на правах аренды выступает за турецкий «Гиресунспор».

Спортсмен поделился своим мнением на личной странице в Instagram в Stories. Он сделал скриншот заголовка одного из спортивных изданий и сопроводил публикацию словом «Ложь».

Арендное соглашение 21-летнего форварда рассчитано до лета 2022 года, а контракт с «Краснодаром» действителен до 30 июня 2024 года.

Информация о том, что футболист намерен остаться в Европе появлялась вчера, 11 октября.