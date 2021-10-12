Американская фигуристка Брейди Теннелл получила травму ноги в ходе подготовки к олимпийскому сезону. Об этом сообщил журналист Филипп Херш в «Твиттере».

«На конференции в Zoom перед этапом Гран-при Skate America Теннелл подтвердила то, что ее тренер рассказал мне пару недель назад – у нее есть проблема с ногой, которая повлияла на ее тренировки. Она не стала уточнять подробности травмы» – написал Херш.

По словам Херша, Теннелл рассказала, что с ней работала хорошая медицинская команда, когда помогла ей добиться определенных успехов в восстановлении. Спортсменка подчеркнула, что с нетерпением ждет предстоящие соревнования.

«Пришлось временно ограничить прыжки. Но различные трудности, с которыми я столкнулась этим летом, помогли мне вырасти как спортсменке», – процитировал Херш фигуристку и добавил, что из-за травмы она не имела возможности тренировать тройной аксель.

23-летняя Теннелл — бронзовый призер Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзовый призер чемпионата четырех континентов-2020 и победительница командного чемпионата мира-2019 в составе сборной США.