Российская команда «КАМАЗ-мастер» объявила составы команд на гонку «Дакар» в январе 2022 года. Экипажами будут руководить Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев, Антон Шибалов и Андрей Каргинов.

Пресс-служба команды уточнила, что окончательные и полные составы будут известны в ближайшее время. Но уже есть информация о том, что один экипаж пропустит гонку.

«На этот раз решением руководства определено, что в гонке не будет участвовать экипаж Айрата Мардеева, на которого во время «Дакара» будут возложены не менее ответственные задачи», – говорится в пресс-релизе «КАМАЗ-мастера».

На ралли «Дакар» новой моделью «КАМАЗ-435091» будут управлять действующий победитель марафона Дмитрий Сотников и пятикратный чемпион гонки Эдуард Николаев. На грузовиках модели «КАМАЗ-43509» на старте поедут Антон Шибалов и Андрей Каргинов.

Ралли «Дакар» пройдёт со 2 по 14 января 2022 года в Саудовской Аравии.