Бывший футболист сборной России Александр Самедов выразил мнение, что национальная команда может занять первое место в своей группе отборочного турнира ЧМ-2022.

На данный момент россияне возглавляют группу Н, имея в своем активе 19 очков после восьми туров. На втором месте идет сборная Хорватии (17).

«С такой Хорватией можно бороться за первое место, и я думаю, что мы это сделаем. Будет тяжело, но эта Хорватия не такая уж и сильная, так что все в наших руках», — приводит слова Самедова Sport24.

Вчера, 11 октября, сборная России на выезде обыграла Словению, игра в Мариборе завершилась со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Валерия Карпина гарантировали себе как минимум участие в стыковых матчах.

«Со Словакией мы увидели одну игру, а со Словенией она была намного лучше. Гол Джикии был прекрасен, меня он очень порадовал в матче. Карпин дает отличный результат для нашей сборной, потому что 4 победы, 1 ничья и первое место в группе — это показатель», — сказал Самедов.